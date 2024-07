Tuttosport - Buongiorno lunedì al Napoli, altro no alla Juve: "Non posso, ve lo ripeto!"

L’operazione Napoli-Buongiorno sta procedendo verso la sua ormai scontata definizione formale, scrive quest'oggi Tuttosport fornendo alcuni retroscena. Dall’inizio della prossima settimana sarà ufficialmente un giocatore di Conte, che lo ha fortemente voluto e che anche in questi ultimi giorni ha avuto più volte l’occasione per parlargli telefonicamente. Conte a De Laurentiis l'ha chiesto espressamente sin dal primo giorno e - scrive il quotidiano - se non fosse arrivato a Napoli un allenatore così esperto e carismatico, espressione vivente di una tensione spasmodica per la vittoria con alle spalle un palmarés ricco di successi, dubitiamo fortemente che il gioiello del Torino avrebbe già preso una decisione tanto importante per la sua vita.

NAPOLI-TORINO - Tra Napoli e Torino l’accordo era stato trovato nei giorni scorsi, come narrato a suo tempo: 35 milioni più 5 di bonus, di cui 4 abbastanza facili. Per la Primavera il club granata cercherà poi di portare a casa da Napoli un giovane talento del vivaio azzurro, l’attaccante Vigliotti oppure il terzino sinistro D’Angelo (si discuterà di diritti e contro-diritti).

ALTRI INTERESSAMENTI - L'Inter è spuntata, non ha la liquidità per pareggiare l’offerta del Napoli in quattro e quattr’otto. E lo stesso ds dell’Inter, anche lui in Toscana, preferiva infatti glissare. Giovedì, la Juventus ha compiuto un ultimo tentativo disperato contattando direttamente Buongiorno. E Alessandro, come già nei giorni precedenti, con il suo solito stile educato: "Sono del Toro, non posso proprio, non so più come ripetervelo...".