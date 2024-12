Non solo il difensore: a gennaio anche tante uscite da sbloccare

Da giorni è stato raggiunto il sold-out per la sfida contro il Venezia, al Maradona, che chiuderà questo 2024.

Da giorni è stato raggiunto il sold-out per la sfida contro il Venezia, al Maradona, che chiuderà questo 2024. Quest'oggi il gruppo si ritroverà a Castel Volturno, per fermarsi solo nella giornata di domani, e poi far partire il reale avvicinamento alla sfida. Intanto si avvicina anche l'apertura del mercato di gennaio dove il Napoli è chiamato a perfezionare i tanti cambi avvenuti in estate, prima del cambio modulo di Antonio Conte con l'obiettivo di inserire solo elementi utili sin dall'immediato ma che possano rappresentare anche punti fermi in prospettiva in questo progetto tecnico. Non semplice, chiaramente: il primo obiettivo è ovviamente un difensore centrale, possibilmente anche in tempi brevi, ma ci sono tante altre idee ed in generale la problematica è in primis sbloccare le uscite.

Chi va via in difesa?

L'indiziato per far posto al nuovo difensore (con Danilo sempre in pole) sembrava a tutti gli effetti Juan Jesus, anticipando la scadenza di contratto di giugno. In realtà il brasiliano sta sostituendo l'infortunato Buongiorno e quindi sul mercato - anche perché reclama spazio - c'è il giovane Rafa Marin (c'è il Como, ma anche piste estere). Il Napoli lavora anche ad un avvicendamento sugli esterni: poco spazio per Spinazzola (preso inizialmente come quinto, prima del passaggio alla linea a quattro) e prima di approfondire eventuali piste (Biraghi su tutte, ma non solo), c'è bisogno di una sistemazione che possa soddisfare l'ex Roma.

Altri accorgimenti in mediana

Il Napoli potrebbe avere la necessità di inserire un'altra mezzala offensiva per avere un'alternativa ad Anguissa e soprattutto a McTominay, ma anche qui è da chiarire la situazione di Folorunsho che ha varie richieste e non è escluso possa partire. Sul mercato inevitabilmente anche Raspadori, in questo momento come dichiarato da Conte esclusivamente alternativa (con caratteristiche diverse) allo scozzese, ed anche per questo finito dietro nelle gerarchie. Difficile però che a gennaio arrivi l'offerta pretesa da De Laurentiis. Valigia pronta anche per Zerbin e Caprile (c'è il Cagliari) per avere più spazio da qui a giugno.