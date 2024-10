Non solo il Napoli su Tchatchoua: c’è anche la Lazio, contatti con il Verona

Dopo l'acquisto di Tijjani Noslin la scorsa estate, le attenzioni, in chiave mercato, della Lazio sui migliori giocatori dell'Hellas Verona non sembrano voler diminuire d'intensità. A tal proposito, infatti, il quotidiano La Repubblica riporta dell'interesse del club capitolino per Jackson Tchatchoua, terzino camerunese classe 2001 e Rada Belahyane, centrocampista franco-marocchino classe 2004.

Detto che sull'ex Charleroi c'è anche l'interesse del Napoli e sull'ex Nizza della Roma, la dirigenza biancoceleste pare aver già avviato i contatti con quelli scaligeri per capire la fattibilità dell'operazione. La Lazio, infatti, la prossima estate saluterà sia Matias Vecino che Adam Marusic e dovrà sostituirli.

Dal punto di vista dell'Hellas il club pare essere entrato nell’ottica di sacrificare il camerunese a stagione in corso in caso di offerta importante, mentre vorrebbe tenere fino al termine della stagione Belahyane, considerato imprescindibile.