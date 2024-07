Non solo nuovi acquisti: Conte pronto a valorizzare tre giocatori della rosa

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in molti hanno visto crollare il proprio valore

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in molti hanno visto crollare il proprio valore. Altri, invece, non sono riusciti a dimostrare di essere da Napoli. C’è da salvaguardare gli investimenti fatti nelle ultime due sessioni di mercato: tre acquisti per 40 milioni. Parliamo di Jens Cajuste, preso dal Rennes per 12 milioni, di Jesp Lindstrom, arrivato dall’Eintracht per 25 milioni (5 per il prestito più 20 per l’obbligo di riscatto), di Pasquale Mazzocchi, acquistato a gennaio per 3 milioni dalla Salernitana. Conte punta su tutti e tre