Non solo Simeone: il Torino punta un esubero di una big per l'attacco

Nella serata delle seconde linee, Marko Arnautovic ieri sera a San Siro ha dimostrato di poter essere una risorsa ancora molto utile per l'Inter. Col gol che ha sbloccato la partita contro l'Udinese, il centravanti austriaco che in nazionale è ancora un titolarissimo ha reso semplice il passaggio del turno in Coppa Italia, la qualificazione a un quarto di finale che vedrà i campioni d'Italia contrapporsi alla Lazio.

Per l'Inter in questo momento gira tutto per il verso giusto. L'incidente di percorso a Leverkusen che non dovrebbe intralciare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League è stato ampiamente cancellato dallo 0-6 dell'Olimpico e da questa vittoria che ha messo in vetrina tante validissime seconde scelte. Tra queste Arnautovic, calciatore che a 35 anni può ancora fare la differenza. "Io e Asllani stiamo spesso in panchina e oggi abbiamo avuto la possibilità di giocare e questa è una gioia. Non ho avuto un periodo facile, anche dal punto di vista della vita privata. Mi sono stati vicino, compagni e società, per me non è stato semplice ma sono qua. Voglio dare tutto per l'Inter perché è un club che amo e lo sanno tutti", ha dichiarato il calciatore nel post-partita.

Dichiarazioni che sembrano svelare la volontà di restare all'Inter fino alla fine del contratto, fino al mese di giugno quando in corso ci sarà il Mondiale per Club. Però al di là delle parole alcune riflessioni sono in corso perché Arnautovic, come da lui stesso ammesso ieri sera, è spesso in panchina. Contro l'Udinese era la sua terza partita da titolare della stagione, in campionato fin qui ha giocato più o meno un'ora e un po' più a ovest c'è un Torino che di un centravanti come lui avrebbe bisogno come il pane e ha già chiesto informazioni. L'Inter, con un contratto in scadenza e senza alcuna intenzione di rinnovarlo, lo lascerebbe partire senza grossi problemi. Ha spedito la palla tra i piedi del suo centravanti di riserva, uno dei calciatori più estrosi che il calcio austriaco ricordi: cosa sceglierà Marko Arnautovic?