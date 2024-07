Non solo Spinazzola: gli svincolati è un cambio di strategia assoluto per il Napoli

vedi letture

Non solo Spinazzola, libero dopo la fine del rapporto con la Roma. Quella degli svincolati è una novità per il Napoli.

Non solo Spinazzola, libero dopo la fine del rapporto con la Roma. Quella degli svincolati è una novità per il Napoli. Un cambio di strategia per regalare a Conte anche giocatori esperti e pronti nell’immediato. Come Mario Hermoso che non è ancora del tutto uscito dai radar nonostante la distanza da colmare con l’agente sulle cifre. Lo spagnolo piace e, come Spinazzola, anche lui è stato avvicinato da club della Saudi Pro League e anche dal Besiktas. Il giocatore riflette, lo stesso fa il club di De Laurentiis, al momento concentrato sugli affari Buongiorno e Spinazzola. Lo scrive il Corriere dello Sport.