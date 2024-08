O'Riley ko fa saltare Gilmour? Il tecnico del Brighton: "Vediamo, ma delle uscite ci saranno"

La trattativa fra il Napoli ed il Brighton per Billy Gilmour in Italia potrebbe vivere una brusca frenata dopo l'infortunio di Matt O'Riley, nuovo arrivato che era chiamato a sostituirlo. Ora arriva anche una conferma da parte del tecnico del Brighton Fabian Hurzeler, che parlando di quest'ultimo ha fatto capire come siano in corso valutazioni anche su Gilmour. Ecco le sue parole alla BBC:

"O'Riley dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla caviglia ed è troppo presto per stabilire i tempi del suo rientro. Sono molto deluso. Ma rimango positivo e so che tornerà più forte". A chi gli chiedeva poi se Gilmour fosse ora destinato a rimanere, ha risposto: "Tutte le decisioni le discutiamo insieme e poi decidiamo cosa è meglio per il club". In chiusura poi ha confermato che "ci saranno delle uscite" prima della chiusura della finestra di mercato di domani sera, ma senza specificare di chi si tratti.