De Bruyne non sarà il colpo più costoso dell'era ADL: svelate tutte le cifre

Grande attesa per le visite mediche di Kdb a Roma. Il belga questa mattina è arrivato a Fiumicino. Poi visite, firma, annuncio e vacanze. Intanto si parla di cifre e del percorso per la fumata bianca. Non sono cifre altissime quelle di Kevin De Bruyne al Napoli. Le svela il quotidiano Repubblica oggi in edicola. "Bonus di entrata da 10 milioni, 6 di stipendio fino al 30 giugno del 2026 e altri 5 fino alla stessa scadenza del 2027.

Non sarà dunque l’operazione di mercato più costosa della gestione De Laurentiis. Ma è sicuramente dal punto di vista tecnico la più affascinante per i tifosi del Napoli, che potranno ammirare per almeno due stagioni con la loro maglia uno dei giocatori più apprezzati del mondo".