Obiettivo Fazzini a centrocampo: piace anche per una questione di liste

vedi letture

Il Napoli, oltre a Danilo in pole position per la difesa, cerca anche una mezzala.

Il Napoli, oltre a Danilo in pole position per la difesa, cerca anche una mezzala. Il profilo porta ad un Under e in tal senso Rafa Marin può orientare e condizionare le strategie di mercato.

C’è la lista della Serie A che impone dei vincoli, delle regole, ed ecco perché ancor di più, oltre al valore e alle caratteristiche, il Napoli ha messo nel mirino Jacopo Fazzini dell’Empoli. La Lazio è avanti sul classe 2002 ma, come riferisce Sky Sport, il club azzurro si è mosso e sta cercando di capire se ci sono i margini per rendere concreta questa idea.