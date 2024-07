Occhio a Simeone, possibile addio: è sulla lista della Lazio per il dopo-Immobile

Lo storico capitano e attaccante della Lazio Ciro Immobile ha salutato il club portando nelle sue casse circa 10 milioni di euro, trasferendosi al Besiktas in Turchia. Adesso la dirigenza biancoceleste è già in movimento per garantire un sostituto di livello a mister Baroni, e uno dei nomi sul tavolo è proprio quello del giocatore del Napoli Giovanni Simeone.

Il Cholito però non è l'obiettivo numero uno della Lazio. Infatti, stando a quanto riportato da FootMercato, i biancocelesti hanno in Vitor Roque la priorità e sperano di aggiudicarselo con un prestito con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro. In caso la trattativa non andasse in porto, allora ecco Simeone che fa parte del piano B della Lazio insieme a Dia della Salernitana e Baždar del Partizan Belgrado.