Osimhen, colpo di scena! Dalla Francia: "L'Al-Hilal si ritira! Galatasaray in pole?"

Colpo di scena nella trattativa Al-Hilal-Osimhen. Secondo Footmercato, infatti, il club arabo avrebbe deciso di mollare il centravanti di proprietà del Napoli nonostante un aumento di offerta per lo stipendio pari a 35 milioni a stagione. Una cifra incredibile. Pare però che l'Al-Hilal sia pronto a puntare ora su un altro centravanti con il Galatasaray che torna in corsa e spera di convincere l'attaccante, come si legge sulla testata francese.

Victor Osimhen, legato al Napoli da un contratto fino al 2026, ha una clausola da 75 milioni e aveva chiesto 40 milioni per trasferirsi in Saudi Pro League. Al momento il club di Riyad ha intenzione di virare altrove le proprie attenzioni. Il Galatasaray offre un ingaggio decisamente inferiore ma Osi resterebbe in Europa e giocherebbe la Champions in un club dove si è trovato bene e in un ambiente dove si è sentito a casa.