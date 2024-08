Osimhen, dall'Inghilterra: "L'Al-Ahli aspetta l'ok entro pranzo. Il Chelsea ci spera ancora"

Non è detta l'ultima parola per il futuro di Victor Osimhen. L'Al-Ahli ha definito tutti gli accordi ma ci sono ancora margini per il Chelsea per sperare. Ovviamente ad altre condizioni economiche.

Secondo Ben Jabocs, giornalista inglese ben informato sulle vicende di calciomercato, il club arabo ha prenotato le visite mediche per Osimhen e aspetta una sua risposta definitiva entro ora di pranzo. Toccherà adesso a Osimhen dire definitivamente sì al progetto dopo aver concordato i dettagli economici dell'affare. Il Chelsea spera sempre che Osi possa ripensarci ma comunque gli inglesi non gli garantirebbero le stesse cifre, ovvero 160 milioni in quattro anni e 80 milioni al Napoli per il cartellino.