Osimhen, dalla Turchia: il Galatasaray sogna l’annuncio nel giorno dei rivali del Fenerbahce

Il Galatasaray, con l'acquisto di Victor Osimhen, è pronto a scrivere la storia del calciomercato turco. L'imminente arrivo dell'attaccante nigeriano è uno dei colpi più importanti della storia del calcio turco. Il club verserà complessivamente 75 milioni di euro nelle casse del Napoli. Inizialmente ci sarà un versamento da 40 milioni di euro, i restanti 35 milioni di euro saranno dilazionati in due rate. I contatti tra i club continuano ed è solo questione di tempo, probabilmente ore, per arrivare all'intesa totale. Nella clausola ci sarà il divieto di rivednderlo ad un club italiano almeno per i prossimi due anni, una mossa per tutelarsi anche in vista del futuro.

I tifosi fremono per l'arrivo dell'ormai quasi ex Napoli, che nella passata stagione ha realizzato complessivamente 37 gol e 7 assist in tutte le competizioni. Nello store sono già pronte le maglia speciali per l'occasione, ma lo smacco più grande è in preparazione nei confronti dei rivali del Fenerbahce. Il piano sarebbe quello di annunciare l'arrivo di Osimhen, quest'oggi, alle ore 19:07, in occasione della Giornata Mondiale del Fenerbahce, che si celebra il 19 luglio di ogni anno. Da valutare se le parti riusciranno a trovare l'intesa definitiva.