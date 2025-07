Osimhen, dalla Turchia: l'ultima proposta del Galatasaray è una clausola in caso di ritardi

vedi letture

La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si è bloccata. Il club turco, pur avendo manifestato la volontà di pagare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria, ha chiesto di dilazionare il pagamento in cinque rate, ma il nodo principale riguarda l'assenza di garanzie bancarie. Il Gala non ha fornito le fideiussioni richieste per rassicurare il Napoli sull’effettiva solvibilità dell’operazione. E proprio l’assenza di queste garanzie rischia di far saltare l’affare.

Secondo quanto riportato dal popolare giornalista turco Nevzat Dindar, il Galatasaray avrebbe cercato di aggirare l’ostacolo proponendo un’alternativa: introdurre una clausola che preveda il pagamento di interessi in caso di ritardo nei versamenti, al posto della tradizionale lettera di garanzia. La clausola rescissoria scade domani, e prossime ore saranno decisive per capire se l’affare potrà sbloccarsi o meno.