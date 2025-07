Osimhen-Galatasaray, Gazzetta: "Una lettera di credito può essere la svolta?"

vedi letture

Lettera di credito come svolta per l'affare Osimhen? Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che fa il punto sulla trattativa che è andata avanti anche ieri sera e proseguirà oggi: "Il Galatasaray ha capito che il clima di tensione non aiuta, così ha invitato il Napoli a sedersi di nuovo al tavolo della trattativa. Una lettera di credito potrebbe bastare a risolvere la questione? Intanto Victor spinge per tornare a Istanbul e i tifosi turchi aspettano il loro supereroe. Napoli, invece, non ne può più Vuole incassare e pensare al futuro. Da programmare senza l'ombra del tormentone Osimhen".

Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Il Napoli non fa sconti. Il Gala è pronto ad accontentare gli azzurri. Fumata bianca vicina.