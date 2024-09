Osimhen-Galatasaray, Romano: "Affare in prestito secco, manca solo l'ultimo 'sì' di Victor"

Victor Osimhen si avvicina sempre di più al Galatasaray. L'operazione dovrebbe chiudersi a stretto giro di posta in prestito secco, con il club turco che pagherebbe dell'ex Lille. Arriva anche la conferma dell'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano:

"Il Galatasaray ha accettato di coprire 9/10 milioni di euro come stipendio di Victor Osimhen fino alla fine della stagione. Il contratto di prestito stipulato con il Napoli NON prevede alcuna clausola di obbligo/opzione di acquisto. Missione a Napoli per ottenere il via libera di Victor".