Osimhen in stand-by, ma intanto il PSG non bada a spese: oltre 100mln per due acquisti

vedi letture

Il Paris Saint-Germain ha battuto due colpi importanti nelle ultime ore.

Il Paris Saint-Germain ha battuto due colpi importanti nelle ultime ore. Il club campione di Francia che dall'arrivo di Luis Enrique ha dato una importante accelerata sul mercato dei giovani negli ultimi giorni ha definito due acquisti, uno dei quali già ufficiali. Dal Benfica è arrivato il mediano classe 2004 João Pedro Gonçalves Neves, calciatore che arriva dal Benfica per sessanta milioni di euro più dieci di bonus. "Era impossibile dire no a 70 milioni", ha detto negli scorsi giorni il presidente del club lusitano Rui Costa. Neves, 20 anni il prossimo 27 settembre, ha firmato col club parigino un contratto per le prossime cinque stagioni.

Dopo Neves, il PSG ha chiuso anche l'acquisto del centrale di difesa: dall'Eintracht Francoforte è in arrivo il centrale di difesa ecuadoregno classe 2001 Willian Pacho. Titolare inamovibile dell'Eintracht nell'ultima stagione, lascia la società di Francoforte per circa 40 milioni di euro.

E Osimhen? Per il momento la trattativa col Napoli s'è arenata. Il centravanti nigeriano che oggi non s'è allenato a Castel di Sangro col resto del gruppo capeggiato da Antonio conte non ha ancora ricevuto l'offerta giusta. Il PSG è sì interessato al suo cartellino, ma non è disposto a fare follie e non si avvicina ai 120/130 milioni di euro che chiede De Laurentiis per cedere il suo centravanti. Non solo: senza la cessione di uno tra Goncalo Ramos e Kolo Muani, da Parigi assicurano che non verrà acquistato un altro centravanti. Lo scrive Tmw.