Ultim'ora Osimhen, l'Al Ahli ha preso il suo 'rimpiazzo': è fatta per Toney

Victor Osimhen non andrà all'Al Ahli, ormai è confermato. Il club saudita è rimasto infastidito dalla richiesta del Napoli di ulteriori 5 milioni di euro, così ha virato su Ivan Toney. La trattativa per l'attaccante del Brentford è andata a buon fine, a riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che su X scrive:

"Ivan Toney all'Al Ahli, here we go! Accordo concluso tra i club con il Brentford per un pacchetto da 40 milioni di sterline. Sono state effettuate le visite mediche, il contratto è stato concordato e Ivan si recherà in Arabia Saudita questo fine settimana per essere presentato. L'affare di Osimhen è terminato oggi e Toney è finalmente a posto".