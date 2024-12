Osimhen-Man United, il Napoli dà l'ok per gennaio: ecco le 3 contropartite

Clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra, secondo quanto riferisce TBR Football Victor Osimhen sarebbe già in trattativa con il Manchester United per gennaio. Diversi club della Premier League sarebbero stati informati della disponibilità da parte del nigeriano di lasciare il Galatasaray e firmare un accordo a gennaio. Il Napoli avrebbe già dato l'ok per la cessione anticipata.

Osimhen sarebbe già stato offerto al Manchester United tramite intermediari, ma al momento i Red Devils non sono in grado di sborsare i circa 60 milioni di sterline della clausola (circa 75 milioni di euro). Proprio per questo motivo lo United sarebbe disposto a mettere sul piatto uno tra Hojlund, Zirkzee e Rashford, tre attaccanti in difficoltà con i Red Devils e che piacciono al Napoli.

Intanto Osimhen sarebbe stato proposto anche ad Arsenal e Aston Villa. Al club di Birmingham è stato detto che il Napoli accetterebbe volentieri Jhon Duran in un affare per l'attaccante nigeriano. Dopo i colloqui in estate, Osimhen piace ancora anche al Chelsea. I Blues rimangono attenti alla situazione ma, data lo stato di forma di Nicolas Jackson, un attaccante non è più un urgenza per i londinesi.