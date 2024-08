Osimhen, niente Chelsea! Romano: “Non si riduce stipendio e non apre al prestito”

Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione relativa al futuro di Victor Osimhen: "Lukaku non ridurrà il suo stipendio e non apre al prestito con diritto/opzione di acquisto. Nessun cambiamento concreto". In sintesi situazione ancora complesso col nigeriano ancora in ritiro con il Napoli.

🇳🇬 No changes so far on Victor Osimhen deal for Chelsea.



Chelsea explore talks with Napoli, Napoli want Lukaku, Osimhen will NOT reduce his salary + he’s not open to straight loan/open buy option right now.



He’s still expected to leave Napoli, but no concrete changes yet. https://t.co/ea143RqlVE