Osimhen non prende più in considerazione l'Arabia: ad oggi inizierebbe a Dimaro

Non è affatto da escludere la sua presenza nel ritiro di Dimaro-Folgarida nel ritiro in Trentino (l'11 luglio)".

Victor Osimhen potrebbe presentarsi al ritiro di Dimaro, agli ordini di Antonio Conte, in attesa di conoscere il suo futuro. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica: "C'è la Saudi League, che già la scorsa estate bussò prepotentemente alla porta di Osimhen: allora fu l'Al Hilal a tentare il colpaccio. Il diretto interessato preferì rifiutare e al suo posto è stato acquistato un certo Neymar.

Adesso è l’Al Ahli a pensarci e qualcosa potrebbe muoversi a metà luglio, quando aprirà ufficialmente il mercato arabo. Osimhen non prende in considerazione, al momento, questa eventualità, quindi non è affatto da escludere la sua presenza nel ritiro di Dimaro-Folgarida nel ritiro in Trentino (l'11 luglio)".