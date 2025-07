Osimhen non vuole indossare mai più la maglia azzurra: non risponderà alla convocazione

Victor Osimhen vuole solo il Galatasaray. E, soprattutto, non vuole indossare mai più la maglia azzurra. Sono questi i primi giorni della nuova stagione, con la squadra ritrovatisi oggi a Castel Volturno. Ma il nigeriano non c'è, confermando quanto era già emerso. Ecco quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira:

"Victor Osimhen vuole solo Galatasaray e sta spingendo per tornare al Galatasaray il prima possibile. L'attaccante ha comunicato a Napoli che non indosserà più la maglia del Napoli e non risponderà alla convocazione del Napoli per la preparazione alla stagione".