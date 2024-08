Osimhen out, Conte stronca il reintegro: "Rosa è questa, ADL coerente. Altri non rispettano regole"

Antonio Conte nella conferenza stampa post-partita ha fatto il punto della situazione di Victor Osimhen.

Sulle prestazioni dei singoli, qualcuno verrà reintegrato? "No, la rosa è questa, abbiamo fatto della scelte. Chi non è coerente non rispetta le regole. Tanto di cappello al club, penso che il presidente abbia dimostrato grandissima corenza a discaspito di una perdita economica importante. E' giusto dare il merito, il club ha mostrato coerenza sapendo che la situzione si poteva sbloccare e tutti ne saremmo stati avantaggiati. Abbiamo occupato caselle con giocatori buoni, c'è voluto un tempo di riflessione ma li abbiamo presi. Sono contento, il club ha fatto bene".