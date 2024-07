Osimhen, scartata un ipotesi per il futuro: ora ha un desiderio

Il Psg dovrebbe rilanciare nei prossimi giorni la pista che porta a Osimhen: non vuole pagare la clausola rescissoria

Victor Osimhen ha scartato l'ipotesi Arabia Saudita e spera in un assalto concreto del Paris Saint-Germain. A scriverlo oggi in edicola è il Corriere del Mezzogiorno: “Si ha fretta soprattutto per l’attaccante nigeriano per il quale ancora c’è una fase di stallo. Dalla Francia arrivano segnali positivi.

Il Psg dovrebbe rilanciare nei prossimi giorni la pista che porta a Osimhen: non vuole pagare la clausola rescissoria, dovrà piazzare qualcuno degli attaccanti in rosa (Kolo Muani su tutti o Ramos). In alternativa, c’è la pista che porta all’Al Ahli, dove giocano anche Firmino, Kessie e Demiral. Osimhen vuole però restare in Europa e attende un rilancio dal club francese”