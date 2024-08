Osimhen, si riapre la pista Psg? Ramos s'infortuna, Luis Enrique resta col solo Kolo Muani

Non si tratta di una voce di mercato, ma di ciò che è successo stasera allo Stade Oceane.

Victor Osimhen è ancora alla ricerca di una nuova squadra, negli ultimi giorni il Chelsea tratta col Napoli per il nigeriano mentre sembra scemare l'interesse del Psg. Ma un infortunio in casa parigina potrebbe riaccendere i riflettori sul centravanti nigeriano col il Paris Saint Germain che potrebbe tornare presto all'assalto.

Gonçalo Ramos, scelto come centravanti titolare contro il Le Havre al posto di Kolo Muani, è uscito al 20′ per infortunio a causa di un fallo di Youte Kinkoue, ex Inter Primavera. Da capire l'entità del problema fisico, ma il giocatore è tornato nel tunnel zoppicando con problemi alla caviglia che potrebbero essere seri.