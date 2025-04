Osimhen spera nella Premier League: tre i club interessati

Victor Osimhen è pronto a cambiare ancora maglia in estate. Dopo una stagione da protagonista in prestito al Galatasaray, dove ha già messo a segno 28 gol in 32 presenze, l’attaccante nigeriano si prepara a tornare protagonista sul mercato a fine stagione, quando sarà rientrato al Napoli, con la Premier League e la Juventus nel suo mirino.

Secondo quanto riferito da ESPN, nell’accordo tra Napoli e Galatasaray non è prevista alcuna opzione di riscatto: Osimhen farà quindi ritorno in Italia al termine della stagione, ma difficilmente per restarci a lungo. L’intenzione del classe '98 è quella di affrontare una nuova avventura: l’Inghilterra è una destinazione che lo affascina, ma non è da escludere una permanenza in Serie A con la Juventus pronta a inserirsi.

Il prezzo fissato dal Napoli è di 75 milioni di euro, cifra che potrebbe attirare l’attenzione di diversi top club. In Premier League, Manchester United, Chelsea e Arsenal sono a caccia di un centravanti per la prossima stagione. Lo United, però, sembra orientato su profili più accessibili, anche per via dell’elevato stipendio richiesto da Osimhen, che si aggira attorno agli 11 milioni netti a stagione. Blues e Gunners invece potrebbero tornare sul nigeriano.