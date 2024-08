Osimhen, tentativo dell'Al-Qadsiah: no secco del nigeriano, vuole restare in Europa

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, l'Al-Qadsiah si è fatto avanti per Victor Osimhen. Primi contatti tra il club arabo e l'entourage del calciatore, dal quale è arrivato un secco rifiuto.

Dopo aver mancato l'arrivo di Paulo Dybala, il nome del nigeriano ha fatto subito gola all'Al-Qadsiah, che però non entusiasma e non scalda l'ex attaccante del Lille. Fonti vicine al calciatore, infatti, ci assicurano: Osimhen vuole restare in Europa e in questa ultima settimana il suo futuro arriverà ad una soluzione definitiva. Stoppata sul nascere qualsiasi contatto con la Saudi Pro League.