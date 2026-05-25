Panchina Napoli, Allegri sempre in pole: è il vero pupillo di ADL

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Tra De Laurentiis e il tecnico esiste un rapporto di stima e amicizia consolidato nel tempo, così come è forte il legame con Giovanni Manna

Aurelio De Laurentiis attende di capire gli sviluppi in casa Milan prima di definire in modo definitivo la lista dei candidati per la panchina del Napoli e procedere alla scelta finale. Massimiliano Allegri rimane il suo principale obiettivo, il suo pupillo, già molto vicino lo scorso anno a raccogliere l’eredità lasciata da Conte. Il tecnico toscano è ancora legato contrattualmente al Milan e solo eventuali rotture potrebbero riaprire in modo concreto la pista azzurra, che resta comunque viva grazie ai rapporti tra le parti e al profilo di grande esperienza dell’allenatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Napoli, il futuro della panchina passa da Milano

Il futuro dell’allenatore resta quindi strettamente legato alle decisioni che arriveranno da Milano, dove si capirà se il rapporto tra Allegri e il club rossonero potrà proseguire o meno. Tra De Laurentiis e il tecnico esiste un rapporto di stima e amicizia consolidato nel tempo, così come è forte il legame con Giovanni Manna, con cui ha condiviso diverse stagioni alla Juventus. Il curriculum di Allegri, ricco di successi e di esperienza ai massimi livelli, lo rende un candidato particolarmente gradito al Napoli, che continua a sperare in un possibile incastro favorevole.