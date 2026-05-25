Nome nuovo per la panchina: spunta Xavi Hernandez per il dopo Conte

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Massimiliano Allegri resta il nome più caldo per la panchina del Napoli. Nonostante una stagione complicata, che ha inevitabilmente inciso sulla sua immagine e sui giudizi attorno al suo lavoro, il tecnico livornese continua a essere considerato uno dei profili più autorevoli per guidare il nuovo corso azzurro. Le indiscrezioni delle ultime ore raccontano di contatti sempre più concreti e di una possibile apertura dello stesso allenatore a una nuova avventura lontano dal Milan, segnale che potrebbe accelerare le valutazioni del club partenopeo.

Napoli, valutazioni in corso per il dopo panchina

Accanto ad Allegri, però, il Napoli starebbe monitorando anche altre soluzioni per la prossima stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono quelli di Vincenzo Italiano, reduce da un percorso di crescita importante, Fabio Grosso e Raffaele Palladino, tecnici apprezzati per idee e prospettive. Sullo sfondo resta anche il profilo internazionale di Xavi Hernandez, che aggiungerebbe esperienza europea e prestigio al progetto. E attenzione infine a Maurizio Sarri: l’ex allenatore azzurro potrebbe ancora rientrare nei giochi qualora decidesse di rivedere le proprie posizioni sul futuro.