Per Conte compleanno senza il regalo più atteso: per Osimhen i tempi si allungano

vedi letture

Il Napoli contava di chiudere i giochi entro luglio, ma il tormentone è destinato a proseguire

Si alza il livello a Castel di Sangro. E' il giorno del quarto test estivo contro il Brest, formazione francese arrivata terza in Ligue1 e che giocherà la Super-Champions, ma soprattutto è il giorno di Antonio Conte che festeggia 55 anni. Allo scoccare della mezzanotte è già arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis ("Tanti auguri Antonio! Un compleanno festeggiato lavorando insieme a tutti noi. La tua nuova famiglia calcistica azzurra"), ma il presidente non potrà fargli il regalo più atteso da parte del tecnico, la fine del tormentone estivo riguardante i centravanti e la definizione della staffetta dell'estate.

Per Osimhen i tempi si allungano

Il Napoli contava di chiudere i giochi entro luglio, ma il tormentone è destinato a proseguire e Victor anche oggi guarderà i compagni giocare contro il Brest. L'affare col Psg s'è raffreddato perché l'offerta è lontana dalla tripla cifra (eppure un mese fa sono arrivati a 200mln per il pacchetto Kvara-Osimhen), così il Napoli ha riaperto il canale col Chelsea (con cui tratta anche l'acquisto di Lukaku) ma il discorso è ancora da sviluppare ed i blues devono anche trovare l'intesa col giocatore che guadagna già 10mln di euro. Da escludere ad oggi i rumors su un scambio di prestiti (anche per le rispettive scadenze contrattuali) e da registrare anche la reazione dell'agente del giocatore ieri sui social: "Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco peró è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Napoli. Rispetto e stop con le fake news!". E' il momento però di accelerare: tra 10 giorni c'è già il primo impegno ufficiale in Coppa Italia e Lukaku resta in attesa di aggregarsi al gruppo.