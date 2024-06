Per Lukaku ci sono i soliti due problemi: Conte ha una speranza

Antonio Conte vuole Romelu Lukaku, ma come scrive Sportmediaset ci sono però i soliti due problemi: la formula e l'ingaggio

Antonio Conte vuole Romelu Lukaku, ma come scrive Sportmediaset ci sono però i soliti due problemi: la formula e l'ingaggio. Nel primo caso il Napoli vorrebbe puntare al prestito o, nel peggiore dei casi, orientarsi su un offerta sui 20/25 milioni. Nel secondo c'è sempre la speranza che Big Rom, per tornare alla corte del suo allenatore preferito, sia disposto ad abbassarsi lo stipendio (come ha fatto alla Roma passando dagli 11 ai 7,5 milioni a stagione).