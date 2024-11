Perché in Turchia si stava parlando del possibile addio di Osimhen a gennaio

Victor Osimhen resterà al Galatasaray fino al termine della stagione come annunciato dallo stesso calciatore. Come scrive il Corriere dello Sport, in Turchia si parlava del suo possibile ed eventuale addio a metà stagione perché la nuova clausola rescissoria inserita nel suo contratto può già essere attivata a gennaio con un valore diverso rispetto a quella di giugno: 81 milioni. La prossima estate, invece, per acquistare l'ex numero 9 del Napoli, la cifra da versare nelle casse del club azzurro sarà di 75 milioni.