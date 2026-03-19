Perrone, l'Inter insidia il Napoli: fissato il prezzo per l'estate

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Si chiama Maximo Perrone l'obiettivo principale del Napoli in cabina di regia per la prossima stagione. Il play del Como piace da tempo al club azzurro ma non solo. Su di lui però c'è anche l'Inter come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"È sbarcato sul lago nell’estate 2024, in prestito dal Manchester City, per poi essere riscattato al termine della scorsa stagione in cambio di 13 milioni. Ora la sua quotazione è almeno raddoppiata. Per di più, il club di Guardiola ha mantenuto un 30% sulla rivendita". Duello tra i due club, dunque, per uno dei giocatori più interessanti di questa stagione.