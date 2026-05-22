Anche il Napoli su Victor Munoz: concorrenza foltissima per la stellina dell'Osasuna

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Aurelio De Laurentiis sarebbe tra le società maggiormente interessate al talento spagnolo in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Victor Muñoz, giovane esterno offensivo dell’Osasuna che si sta imponendo come una delle grandi rivelazioni del calcio spagnolo. A riportarlo è The Mirror, secondo cui il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe tra le società maggiormente interessate al talento spagnolo in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Napoli in corsa, ma la concorrenza è fortissima

Sul giocatore, però, la concorrenza sarebbe particolarmente agguerrita. Oltre al Napoli, infatti, anche Newcastle United, Aston Villa, Sunderland, Real Madrid, Barcelona e Milan starebbero seguendo con attenzione la crescita del talento dell’Osasuna. Victor Muñoz è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid B prima di trasferirsi all’Osasuna nel 2025, club con cui è definitivamente esploso. I Blancos, però, continuano a mantenere un forte controllo sul futuro del giocatore grazie a una percentuale del 50% su una futura rivendita e a una clausola di recompra valida per i prossimi tre anni. A gennaio un’offerta da 20 milioni di euro non è bastata per convincere l’Osasuna a cedere il giocatore; per la prossima estate la valutazione sarebbe già salita attorno ai 30 milioni, cifra che potrebbe ulteriormente aumentare qualora si scatenasse un’asta internazionale.