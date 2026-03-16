Ultim'ora Perrone-Napoli, Romano: "Il club lo segue da tempo ed è obiettivo concreto. Il punto"

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Perrone nel mirino di Inter e Napoli: il play del Como è uno dei migliori della Serie A e il club azzurro lo segue da tempo come obiettivo di mercato

Il nome di Maximo Perrone è sul taccuino del Napoli come possibile rinforzo dal calciomercato. Il playmaker argentino si è distinto nelle prime due stagioni in Serie A ed anche per questo le condizioni dell'operazione sono tutte da valutare, il Como di certo che non se ne libererà a cuor leggero. A dare aggiornamenti è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"La stagione di Perrone è veramente incredibile, uno dei migliori del Como, uno dei migliori nel suo ruolo del campionato italiano, e ci sono tante squadre che lo stanno osservando da vicino. In Italia cito due club in particolare, perché sicuramente innanzitutto bisognerà capire anche il prezzo d'uscita di Perrone e se il Como vorrà venderlo. Il Como, in base al tipo di ambizione che ha, che è sicuramente molto alta, ma anche in base al tipo di competizioni che giocherà, vorrà capire il da farsi con Perrone. Però sicuramente Perrone piace molto, moltissimo all'Inter. Ad oggi non ci sono stati contatti diretti, non c'è una trattativa, ma semplicemente un alto gradimento da parte dell'Inter per Perrone.

E c'è anche un alto gradimento da parte del Napoli per Perrone. Il Napoli lo segue da tempo, il Napoli lo considera uno dei possibili obiettivi. Poi bisognerà capire anche cosa accadrà dal punto di vista dirigenziale a Napoli. Abbiamo sentito le parole di Conte, che ha detto di stare bene a Napoli e di avere la massima volontà di voler continuare in azzurro, e che a fine anno le parti si incontreranno. Per Perrone il Napoli è sicuramente un'idea concreta da parte del club azzurro. Io credo che se il Como dovesse andare in Champions League, ma anche no, nel senso che comunque conferma una stagione eccezionale, tutta l'intenzione del Como sarà quella di provare a trattenere tutte le proprie stelle, almeno per un'altra stagione."