Piace tanto al Napoli, Scalvini obiettivo del Newcastle: l’Atalanta fa muro

Giorgio Scalvini, difensore dell’Atalanta, è nei desideri di diversi club tra cui anche il Napoli. Ne ha parlato attraverso il suo canale Youtube Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale: “Giorgio Scalvini è una questione che va tenuta aperta durante questa finestra di mercato, soprattutto verso la Premier League. Perché i club inglesi che già volevano Scalvini prima dell'infortunio di un anno fa, è sempre stato un giocatore molto apprezzato in Inghilterra, restano attenti alla sua situazione. Vi abbiamo detto in esclusiva del Newcastle e manteniamo Giorgio Scalvini come uno degli obiettivi del Newcastle per la difesa. Newcastle pronto a fare anche uno sforzo economico importante.

Poi sappiamo che trattare con l'Atalanta non è mai facile, che il presidente per Percassi mantiene sempre un punto molto duro quando si tratta di vendere cedere giocatori di questo livello come. Però il Newcastle un difensore importante in questo mercato lo vuole prendere, lo prenderà, e per Scalvini vuole fare un tentativo. Io credo che non ci sarà solo il Newcastle per Scalvini, credo che possa essere una corsa anche con più squadre, però chiaramente il pallino ce l'ha in mano l'Atalanta che potrà gestire questa vicenda a Scalvini nei prossimi giorni.

In attesa di capire valutazione tutto il resto, possiamo raccontarvi anche quello che vi abbiamo detto un po' di tempo fa, che il Napoli aveva fatto più di un pensiero a Scalvini. Scalvini piace tantissimo, piace a tutti i dirigenti e alla parte tecnica del Napoli, ma l'Atalanta mantiene un prezzo molto alto, che rende chiaramente complicata quell'operazione con il Napoli con un full focus su Sam Beukema. Sulla chiusura dell'operazione Beukema con il Bologna, che nel frattempo ha preso Vitik, arrivato per visite mediche, firme, operazione chiusa per 13 milioni di euro”.