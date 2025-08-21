Poker di colpi per il Napoli, Schira: "Altri tre acquisti oltre alla punta"

Poker di colpi per il Napoli da qui a fine mercato. Ne parla il giornalista Nicolò Schira sul suo canale Youtube che dopo aver fatto il punto della situazione per quel che riguarda la punta, ha aggiunto per gli altri ruoli: "Elmas ha detto al Lipsia: no West Ham, no Torino, no Betis. Vuole solo il Napoli ma il Lipsia vuole l'obbligo di riscatto e non il diritto dopo il prestito. Per Juanlu pronta offerta da 18 milioni per il sì del Siviglia. Il giocatore ha rifiutato tutte le offerte dalla Premier, vuole solo gli azzurri. Il Napoli prenderà anche un centrocampista, un vice Anguissa".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.