Pongracic attratto dal Napoli, ma per la Fiorentina la valutazione è 'super'

Sul mercato il Napoli non lavora solo all'arrivo di un nuovo esterno, dell'erede di Kvaratskhelia a sinistra. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, in difesa, il nome prediletto resta Marin Pongracic, 27 anni, ma la Fiorentina ha alzato il muro per il prestito e prospetta una super valutazione in caso di cessione. Il giocatore, finora impiegato pochissimo da Palladino, è molto attratto dalla prospettiva Napoli: i prossimi saranno giorni intensi anche sotto questo aspetto.