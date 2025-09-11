Popovic ai saluti, va al Cska Mosca! Romano: "10% su futura rivendita al Napoli"

Matija Popović saluta Napoli ma mantiene una clausola di rivendita del 10% per il futuro. Lo riferisce Fabrizio Romano su X. Il giovane talento del Napoli era in trattativa con il Partizan Belgrado ma l'affare è saltato e ora il giocatore è molto vicino al Cska Mosca. Ma, come detto, rivendita per futura rivendita a favore del club azzurro. Popovic era stato convocato per l'inizio di stagione della nuova Primavera, ma ora è pronto a salutare Napoli a titolo definitivo.