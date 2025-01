Pres. Juve Stabia: "Ottimi rapporti col Napoli, trattiamo qualche giocatore"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto il presidente della Juve Stabia Andrea Langella: “Favola Juve Stabia? Ma sì, l’anno scorso eravamo Cenerentola, ora invece hanno alzato il tiro, siamo addirittura la Regina della Serie B per quel che riguarda il sud Italia. Abbiamo un grande gruppo con la guida di mister Pagliuca, una persona di grandi valori, straordinaria, che mantiene equilibrio sociale e anche finanziario”.

“Come lo stesso direttore Lovisa, è un team unito. Il presidente invece prova a fare il buon padre di famiglia, bastone e carota, ogni settimana vado agli allenamenti, parlo con la squadra, mi piace avere l’organizzazione, ma ognuno ha le sue responsabilità, le sue deleghe. Abbiamo un club che va dalla prima squadra al settore giovanile, poi abbiamo una squadra femminile, un’academy, siamo cresciuti molti“.

Sui rapporti con il Napoli: “C’è grande stima e rispetto reciproco, quando posso vado allo stadio e siedo accanto a De Laurentiis, ogni anno facciamo degli allenamenti insieme. Abbiamo dei calciatori del Napoli come Sgarbi, D’Agostino, Marranzino, ne stiamo trattando qualcun altro, abbiamo un’ottima relazione sia col figlio che col padre”.

“C’è qualcosa che sta bollendo in pentola ma come tutte le trattative sono soggette a cambiamenti, è un’ipotesi che sta sul palmo per gennaio, ma ce ne sono 4-5, poi vediamo qual è il profilo giusto anche per accontentare il mister. Uscite a gennaio? Adorante resta così come restano tutti. Abbiamo un obiettivo cruciale come la salvezza, la fine del campionato si avvicina sempre di più, dobbiamo tenerci stretti, poi a fine anno si vedrà“.