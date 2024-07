Presa la decisione finale su Gaetano: la prossima settimana nel vivo l'affare col Cagliari

Giorni molto frenetici in casa Napoli per quanto riguarda il mercato. Dopo la cessione di Lindstrom, annunciata ieri, dovrebbe toccare a Ostigard diretto al Rennes. La prossima settimana potrebbe esserci un’accelerazione riguardo alla trattativa con il Cagliari per Gianluca Gaetano che in ogni caso lascerà il Napoli.

In entrata va avanti il pressing soprattutto su Brescianini e su Gilmour, da definire naturalmente dopo le uscite in un reparto che ha già messo dentro Folorunsho (manca solo l'annuncio ufficiale per il rinnovo). Manna punta ad arricchire la mediana ma la priorità resta sempre la cessione di Osimhen al Psg