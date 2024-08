Psg, L. Enrique cauto sul mercato: "Difficile rinforzarci. Post-Mbappè? Meglio 4 da 12 gol..."

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, è intervenuto alla vigilia dell'esordio stagionale contro Le Havre questo venerdì. Il tecnico spagnolo ritiene il suo gruppo sufficientemente dotato numericamente e soprattutto è entusiasta e stimolato di trovare soluzioni collettive per compensare la partenza della stella Kylian Mbappé. Ecco alcuni passaggi della conferenza stampa:

Che primo bilancio trai da questo mercato estivo? Hai reclutato molti giovani giocatori. Puoi spiegarci questa scelta?

"Il mercato è così com'è. Il mercato è difficile perché abbiamo già una squadra di altissima qualità. Abbiamo avuto alcune reclute l'anno scorso, sono molto soddisfatto della stragrande maggioranza dei giocatori che abbiamo reclutato. Continueremo a sviluppare il nostro progetto. Siamo disposti a migliorare ancora il nostro mercato, ma ripeto, è difficile rinforzare la nostra squadra visto il nostro livello. Il leader della squadra è il club, è il PSG. Come squadra vogliamo essere più solidi, in difesa come in attacco. Giovani? Non possiamo necessariamente scegliere, ci sono giocatori che ci interessavano e le società non li hanno venduti. Consideriamo i giocatori indipendentemente dalla loro età. Devono adattarsi. Questo è un progetto a medio e lungo termine."

Ma credete che il vostro gruppo sia sufficientemente armato quantitativamente per affrontare questa stagione?

"Sì, senza dubbio, si tratta di una forza lavoro numericamente sufficiente. È ancora possibile che alcuni giocatori arrivino, che altri se ne vadano. Sarà una sfida. Ma per quanto riguarda il numero dei giocatori sono soddisfatto, felice."

Per sostituire un attaccante che segna 40 gol in una stagione le soluzioni sono due: sostituirlo con un altro oppure provare a fornire una risposta collettiva. Quale soluzione scegliere?

"Quello che riesco a trovare, se qualcuno segna 40 gol, non lo fermeremo. Ma per esperienza so che è meglio che quattro giocatori segnino 12 gol. È una sfida entusiasmante, una sfida per dimostrare che è uno sport di squadra".