PSG, Luis Enrique: "Infortunio Ramos? Aperti ad acquisti, ma per chi costa 4 a noi ne chiedono 400..."

vedi letture

Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Montpellier: "I giovani hanno spazio se lo meritano. La nostra mentalità è quella di rafforzare il settore giovanile e portare in rosa i giovani, ma anche giocatori più esperti. L’importante è formare una buona squadra, indipendentemente dal fatto che siano giovani o meno".

Su Rayan Cherki: "Non ho niente da dire su nessun giocatore che non sia al PSG". Mercato: "Non abbiamo alcuna priorità. Abbiamo una squadra forte e aspettiamo di vedere se ci saranno occasioni ma non c'è alcuna pressione. Abbiamo operato bene ma puntiamo sempre a migliorare. Non vogliamo pagare più del dovuto per un giocatore perché il prezzo aggiunge pressione al giocatore. Vedremo fino alla fine... Quando un club come il PSG vuole una lavatrice, invece di costare 4 euro ne costa 400. E deve funzionare come una macchina che costa 400".

Su Mbappé: "Potrei dire quanto siano fastidiosi i francesi, ma non lo dirò. Non parlo di nessun giocatore che non veste la maglia del PSG".

L'infortunio di Gonçalo Ramos: “Purtroppo Gonçalo si è infortunato. È un peccato ma non cambia nulla: abbiamo un’ottima squadra. Io e Luis Campos siamo sempre aperti al miglioramento, fino all'ultimo giorno di mercato. Ma ripeto, è molto difficile trovare giocatori per rinforzare la nostra rosa, molto difficile. Barcola potrebbe giocare da 9".