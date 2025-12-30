Quale futuro per Dovbyk? Sky: "Può spuntare il Napoli scambiando Lucca"

Tutto da decifrare il futuro di Artem Dovbyk, che potrebbe anche non essere più a Roma dopo il mese di gennaio. L’ex Girona è tornato in campo dopo l’infortunio nel finale contro il Genoa, ma ora per lui potrebbe accendersi il mercato, raccontano gli esperti di Sky Sport.

Sull’attaccante c’è l’Everton che insiste, ma lui vorrebbe continuare a giocare in Italia. E anche nel nostro campionato ci potrebbero essere delle occasioni. In primis su di lui c’è il Como, che ci ha pensato ma che non affonda il colpo. Ma potrebbe anche materializzarsi un’opportunità tra Napoli e Milan. Con gli azzurri si potrebbe pensare a uno scambio con Lucca, mentre i rossoneri avevano già corteggiato l’ucraino in estate.