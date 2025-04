Quale futuro per Osimhen? L’ipotesi araba non è tramontata: due club sauditi al lavoro

Tutti pazzi per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, ceduto lo scorso mercato estivo dal Napoli in prestito al Galatasaray, si sta confermando una macchina da gol. Ad oggi il suo bottino stagionale con i giallorossi recita ben 28 reti e 5 assist. Numeri che fanno gola a tanti club in giro per l’Europa, ma senza escludere la pista che porta all’Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato su X dal giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira, due club della Saudi Pro League stanno lavorando per provare a ingaggiare Victor Osimhen quest'estate. Ricordiamo che il giocatore di proprietà del Napoli ha una clausola da 75 milioni di euro valida per l’estero.

Two Saudi Clubs are working to try to sign Victor #Osimhen from #Napoli this summer. There is a release clause of €75M. He has scored 28 goals and provided 5 assists with #Galatasaray in this season, as of now. #transfers