Quante cessioni in vista: da Simeone a Folorunsho, i calciatori in uscita

C'è tanto, tantissimo lavoro per il Napoli sul mercato in uscita perché l'organico va sì rinforzato, ma anche sfoltito, snellito, lasciando andare via quei calciatori che Antonio Conte ha considerato poco in questa stagione o chi rientrerà dai prestiti.

Ai saluti, stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ngonge e Simeone, così come Natan, Lindstrom, Folorunsho e Cajuste che erano già partiti la scorsa estate in prestito e non hanno fatto parte del gruppo che ha appena vinto lo scudetto. In bilico invece Mazzocchi.