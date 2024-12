Radio Marte: "Accordo totale per rinnovo Meret, attesa solo per l'annuncio"

vedi letture

Il Napoli e l'entourage di Alex Meret hanno trovato l'intesa per il prolungamento del contratto del portiere friulano che è in scadenza al termine della stagione. E' stata definita la durata del nuovo accordo. Meret prolungherà per un anno (giugno 2026), ma ci sarà un'opzione di rinnovo fino al 2027. Le parti sono praticamente d'accordo e al più presto è previsto pure l'annuncio. Il Napoli e Meret andranno ancora avanti insieme. Lo riporta la redazione di Radio Marte.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).