Rafa Marin, asta tra Como e Villarreal: il Napoli lo cede ad una condizione

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo: non solo la trattativa col PSG per Kvaratskhelia, ma anche diversi movimenti nel reparto difensivo. A riportare le ultime è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X scrive: "Il Como non molla la presa per Rafa Marin, sul quale è forte da tempo il pressing del Villarreal. Lariani pronti a rilanciare per provare ad accaparrarsi il centrale non appena il Napoli prenderà un difensore (Danilo pronto alla risoluzione con la Juventus)".