Rafa Marin-Napoli, Romano: "Domani le visite mediche". Tutte le cifre dell'affare

Rafa Marín è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. Le ultime sul difensore spagnolo le riferisce su X Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Rafa Marin lunedì si sottoporrà alle visite mediche a Roma come giocatore del Napoli! Commissione fissa di 12 milioni al Real Madrid. Clausola di riacquisto di 25 milioni per il 2026, € 35 milioni per il 2027. Nel 2025, il Napoli potrà pagare € 10 milioni in più e raddoppiare il valore della clausola di riacquisto per € 50 milioni nel 2026 e € 70 milioni nel 2027".

🚨 Rafa Marín will undergo medical in Roma on Monday as Napoli player!



◉ €12m fixed fee to Real Madrid.



◉ €25m buy back clause for 2026, €35m for 2027.



◉ In 2025, Napoli cay pay €10m more and make value of buy-back clause double for €50m in 2026 and €70m in 2027. pic.twitter.com/fVccb9MX0d