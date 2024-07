Rafa Marin pronto per il Napoli: ha lavorato anche in vacanza, il retroscena

vedi letture

Ultimi giorni di vacanza, ma senza trascurare l’aspetto fisico. Rafa Marin s’è allenato vicino casa, a Tocina, una quarantina di chilometri da Siviglia

Ultimi giorni di vacanza, ma senza trascurare l’aspetto fisico. Rafa Marin s’è allenato vicino casa, a Tocina, una quarantina di chilometri da Siviglia per arrivare tirato a lucido agli occhi di Antonio Conte.

In palestra e poi nei boschi andalusi, dove ha lavorato in compagnia di un preparatore atletico. È pronto per l’Italia e per il Napoli, dove comincerà la sua nuova avventura martedì con il raduno di Castel Volturno. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.